Vali Erin muhtarları kabul etti

Muhtarları makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, her vesile ile beraber oldukları muhtarları bu özel günde kabulün büyük anlamı olduğunu belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür edip, muhtarlar gününü kutladı.



Muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Erin, "Devletle, kamu idaresiyle olan ilişkilerinizden son derece memnunuz. Allah hepinizden razı olsun, birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.



Şanlıurfa'nın büyük bir şehir olmasıyla birlikte sıkıntıları da olduğunu kaydeden Vali Erin, "Sorunları hep birlikte, birbirimize zarar vermeden, işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözmeye bakmalıyız. Kamu idaresinin ve yerel yönetimlerin yetişemediği durumlar olabilir. İki binin üzerinde yerleşim yeriyle büyük bir alan ve buralara hizmet götürmek gerçekten zor. Anlayışla, hoşgörüyle ancak idare ettiğimiz mahallelerin taleplerini de usulü çerçevesinde idareye ulaştırmak ve takibini yapmak durumundasınız. Bunu da yapıyorsunuz zaten. Biz de imkânımız ölçüsünde hem valilik hem de yerel yönetimlerle hizmetleri planlayıp, belli bir zaman dilimi içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olursak sorunlar daha hızlı çözülür. Her zaman kapılarımız açık. Sıkıntıları bize ulaştırmanız ve takipçisi olmanızı diliyor, gününüzü tekrar kutluyorum" diye konuştu.

Muhtarlarla pandemi süresince toplu şekilde bir araya gelemedikleri belirten Vali Erin, aşılamanın önemine değinerek, muhtarlardan aşı çalışmalarına destek istedi.