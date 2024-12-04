Vali Gül kayıp kardeşleri arama çalışmaları hakkında bilgi aldı

'KULLANABİLECEĞİMİZ TÜM ENSTRÜMANLARI KULLANDIK'

Ziyaret sonrasında çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "İki kardeş denize düşerek kayboldular. Olayın ilk anından itibaren AFAD'ın koordinesinde Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllülerin katılımıyla devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın genişliği, büyüklüğü, akıntıların yüksek olmasından dolayı şimdiye kadar maalesef bulunmadı.

Aramalar ve çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ailenin bekleyişi devam ediyor. Zor bir durum. İnşallah bizler de devam eden arkadaşlarımızla, çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu süreci olabildiğince hızlı sonlandırmış oluruz. Allah sabır versin. O bölgeye önlem alınması ile ilgili büyükşehir belediyemize yazımızı yazacağız. Onlar o açıdan bir bakacaklar" dedi.