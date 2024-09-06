Haberler Yaşam Haberleri Vali İlhami Aktaş’ın acı günü
Giriş Tarihi: 6.9.2024

Vali İlhami Aktaş’ın acı günü

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Vali İlhami Aktaş’ın acı günü
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın kardeşi Sinan Aktaş (49), evinde ölü bulundu. Antalya'da, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Sinan Aktaş'tan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Aktaş'ın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açtıklarında Aktaş'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sinan Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aktaş'ın ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali İlhami Aktaş’ın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA