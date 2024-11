Vali Soytürk’den araç bağış kampanyasına katılan hayırseverlere teşekkür belgesi

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Araç Bağış Kampanyası Teşekkür Belgesi Takdim Töreni'ne Vali Sayın Recep Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Muratlı Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı, Polis Memurları, Jandarmalar ve hayırseverler katıldı. Programda konuşan Vali Soytürk; "Bilindiği üzere Tekirdağ ilimiz bir tarım kentidir. Çok verimli topraklara sahiptir. Türkiye'de ayçiçeğinin en fazla üretildiği ildir. Buğday üretiminde de Türkiye'de 3. sıradadır. Bununla birlikte ilimiz tarım makinelerinin üretimini konusunda da belirli bir seviyeye ulaşmış Avrupa'ya dahil ihracat yapmaktadır. Sanayimiz güçlüdür, Türkiye çapında 4 ila 10 sıra arasında değişmektedir. Makine üretimi, gıda, tekstil, çelik, alüminyum, ilaç vs. her alanda üretimimiz bulunmakta ve sanayicilerimiz geçen yıl 12,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmıştır. Sanayicilerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor ve her geçen gün ihracatımız artıyor.

Sanayicilerimize diyoruz ki, siz istihdam sağlıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Siz ihracat yapıyorsunuz. Öyle sanayicilerimiz var ki cari açığı kapatan üretimler yapıyor. Çok değerli işler yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Mevzuat içerisinde ve vicdana sığan her talebiniz bizim için emirdir diyoruz. Bakanlıkta veya Valiliğimizle ilgili bir sorununuz varsa mevzuat içerisinde ve vicdana sığan her talebinizi dikkatle takip ediyor ve çözüme ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu konuda Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız son bir buçuk ay içerisinde 3 defa şehrimize teşrif etti. Bakan Yardımcımız 2 defa geldi. Defaatla toplantılar yaptık, sorunları dinlediler ve Allah razı olsun çok hızlı hareket ederek sorunların çözümü için gayret ediyorlar. Bir taraftan da okullar yapılıyor, dün 23. bağış protokolünü imzaladık. İki hayırseverimiz daha var. İkisi de sanayicidir. yakın bir tarihte onlarla da protokol imzalayarak 25. okulumuzun protokolünü imzalamış olacağız. Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan sağlık ocağı yapan, diğer taraftan cami yapan, anaokulu yapan sanayicilerimiz var, hayırseverlerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun.Gelelim bugünkü toplanma sebebimize biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanımızın başlattığı bir bağış kampanyası var. Tüm Türkiye'de, tüm Valiliklerimiz çalışmalar yaptı. Bizde sanayicilerimizden hayırseverlerimizden araçlar aldık. Girerken gördünüz oldukça yeni, oldukça kaliteli araçlar. Onlarla asayiş hizmetlerimizi daha kaliteli yürütmek istiyoruz. Ben bağışlarınızdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum.Bugünkü toplantımız sadece Süleymanpaşa ve Muratlı çevresini kapsıyor aslında bundan önce Çerkezköy'de böyle bir toplantı yaptık, belgeler vermiştik. Bugün bu bölgeyle ilgili 2. toplantıyı yapıyoruz. Bu belgeleri arz edeceğiz ben bu süre içerisinde emniyet ve asayiş hizmetlerinde neler yaptık hazır gelmişken birkaç bilgi aktarmak isterim.153 hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karışan 94 şahıs yakalanmıştır. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 288 şahıs, (0-5 yıl süreyle aranan 285 şahıs, 5-10 yıl süreyle aranan (3) şahıs) adli para cezası ile ifade almaya yönelik aranan 703 şahıs olmak üzere toplamda 991 şahıs yakalanmıştır.Yağma, gasp konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda, meydana gelen 7 yağma olayında 9 şahıs yakalanmış olup şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir.Aile içi ve kadına karşı şiddet konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda; Ekim ayında toplam 321 aile içi olayı meydana gelmiş, KADES üzerinden 181 ihbar alınmış ve 234 şahsa koruma kararı alınmıştır.İlimiz genelinde Ekim ayında terörle mücadele kapsamında 20 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu operasyonların; 14'ü PKK/KCK terör örgütüne, 1'i DHKP/C terör örgütüne ve 5'i FETÖ/PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.Kaçakçılıkla ilgili İlimiz genelinde 52 operasyon gerçekleştirilmiş, 105 şüpheli yakalanmıştır.

Çok önem verdiğimiz başka bir olay, narkotik olaylarla ilgili Narkotik olayları kapsamında 436 operasyon gerçekleştirilmiş olup 548 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 6.856 gr. uyuşturucu madde ile 55.923 adet ise uyuşturucu hap yakalanmıştır.Göçmen olaylarında ise 34 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 156 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız olmak üzere tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bağışlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyor, hepinize hayırlı günler diliyorum."Dedi. Vali Soytürk, konuşmasının ve hayırseverlere Teşekkür Belgesi takdim etme Törenin ardından protokol üyeleri ve hayırseverler araçların önünde fotoğraf çektirdi.