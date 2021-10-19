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Giriş Tarihi: 19.10.2021 14:06 Son Güncelleme: 19.10.2021 14:06

Van Bahçesaray'da kar çilesi

İHA
Van Bahçesaray’da kar çilesi

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yolda kalan bazı sürücüler, zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sürücüler, kış mevsiminin bu yıl erken geldiğini ve bahara kadar bu sıkıntıyı çekeceklerini söyledi.

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Van Bahçesaray'da kar çilesi
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