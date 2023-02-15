Van depreminde ailesini kaybeden taksici, depremzedeleri ücretsiz taşıyor

'DEPREMDE 6 YAKINIMI KAYBETTİM'

9 kişilik ailesi ile KYK yurduna yerleşen Sebahattin Sağbal ise "Yaşadığımız bina 9 katlıydı; ikinci katında oturuyorduk. Deprem sırasında kendimizi can havli ile dışarı attık. Oturduğumuz bina, depremde büyük hasar gördü. Depremde 6 yakınımı kaybettim. Allah hepsine rahmet eylesin. Erciş'te bir taksici arkadaşımızın depremzedelere ücretsiz hizmet verdiğini duyduk. Van depreminde eşini ve çocuğunu kaybetmiş. Kendisi bizi bekliyordu. Bizi alıp, yerleşeceğimiz yurda götürdü. Ayrıca çarşıda işlerimiz olduğunda gelip alıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalıyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.