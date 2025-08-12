Van kedilerine sıcak havada ‘klima ve havuz’ konforu

Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yazın klimaların bulunduğu ortamda serinleyen kediler, zaman zaman özel tasarlanan havuzlarda yüzdürülerek sıcaktan korunmaları sağlanıyor. Van YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunan ve tüm bakımları yapılan Van kedileri, kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedi Villası'nda hem doğal klima var yani dışarıya bağlantılı, hem normal klima var hem de 3 tane yıkanmaları için havuz mevcut. Konfor açısından herhangi bir eksiklikleri yok. İnşallah tüm kedilerin konforu da böyle olur" dedi.