Van Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Van Kedisi Nasıl Eğitilir, Ömrü Ne Kadar, Tüy Döker Mi?

Her kedi özel bakım ve ilgi istese de Van kedisi bakımı detayları biraz daha farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bildiğimiz gibi beyaz bir vücuda sahip olan ve beyaz tüylerle kaplı olan Van kedileri bazen karşımıza değişik kürk renkleri ile de çıkabilmektedirler.

Van Kedisi Özellikleri

Suyu seven bir kedi ırkıdır. İstediği zaman su ile oyun oynamak isterler.

Kışın tüyleri kalın ve yoğun yazın ise az ve seyrektir. Bir nevi kürk değiştiren Van kedileri iklime uyum sağlayarak yaşadıkları için fazla tüy döken kediler olarak da bilinirler. Buna bağlı olarak da tüy yapıları genel olarak yumuşaktır.

Göz rengi farklılıkları ile dikkat çeken Van kedilerinin bir gözleri açık mavi diğer gözleri ise bal kehribarı renginde karşımıza çıkarlar.

Erkek Van kedileri 7 kg ve üzerine çıkabilirken dişi Van kedileri en fazla 5-6 kg kadar irileşirler.

Kuyruk yapıları uzun ve tüylüdür.

Vücut olgunluklarına ulaşmaları 3 yıl ile 5 yıl arası sürebilmektedir.

İyi bakılan bir Van kedisinin ömrü yaklaşık olarak 15 ile 17 yıl arasındadır. Bu da Van kedisi ömrü ne kadar sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkan bir özelliktir.

Van Kedisi Bakımı

Diğer kedi ırklarının aksine Van kedileri genel olarak sağır doğarlar. Genetik olarak hastalıklı olarak ırklarının ilerlemesi sebebi ile dünyaya getirdikleri yavrularının da sağır olma ihtimalleri yüksektir. Buna bağlı olarak çevresini sadece görsel algılayan Van kedileri daha az hareket etmeye meyillidirler ve bu durum kilo almalarını kolaylaştırır.

Özellikle Van kedisi bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli durum kilo alınmasının önüne geçilmesi için kaliteli mama ile beslenmesi ve bol bol oyun oynanmasıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi sıcak ve soğuk havalarda tüy değiştiren Van kedilerinin düzenli tüy bakımının yapılması ve taranması da tüy dökümünün azaltılması için önemli bir bakım detayıdır.

Van Kedisi Nasıl Eğitilir?

Kediler genel olarak köpekler gibi eğitilebilen hayvanlar olmasa da sizi anlamalarını sağlayabilirsiniz. Bazı sınırları olduğunu bilmek ve komutlarınızı anlaması için özellikle sık tekrar yapmanız gerekmektedir.

Atletik bir yapıya sahip olan Van kedilerini sahipleri ile oyun oynamak isterler. Karakter yapıları inatçı olan kedinizi eğitmek biraz zor olsa da size alıştıkça komutlarınızı da anlamaya başlayacaktır.