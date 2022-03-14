Van Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Van Kedisi Nasıl Eğitilir, Ömrü Ne Kadar, Tüy Döker Mi?

Her kedi özel bakım ve ilgi istese de Van kedisi bakımı detayları biraz daha farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bildiğimiz gibi beyaz bir vücuda sahip olan ve beyaz tüylerle kaplı olan Van kedileri bazen karşımıza değişik kürk renkleri ile de çıkabilmektedirler.
Diğer kedi ırklarının aksine Van kedileri genel olarak sağır doğarlar. Genetik olarak hastalıklı olarak ırklarının ilerlemesi sebebi ile dünyaya getirdikleri yavrularının da sağır olma ihtimalleri yüksektir. Buna bağlı olarak çevresini sadece görsel algılayan Van kedileri daha az hareket etmeye meyillidirler ve bu durum kilo almalarını kolaylaştırır.
Özellikle Van kedisi bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli durum kilo alınmasının önüne geçilmesi için kaliteli mama ile beslenmesi ve bol bol oyun oynanmasıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi sıcak ve soğuk havalarda tüy değiştiren Van kedilerinin düzenli tüy bakımının yapılması ve taranması da tüy dökümünün azaltılması için önemli bir bakım detayıdır.
Kediler genel olarak köpekler gibi eğitilebilen hayvanlar olmasa da sizi anlamalarını sağlayabilirsiniz. Bazı sınırları olduğunu bilmek ve komutlarınızı anlaması için özellikle sık tekrar yapmanız gerekmektedir.
Atletik bir yapıya sahip olan Van kedilerini sahipleri ile oyun oynamak isterler. Karakter yapıları inatçı olan kedinizi eğitmek biraz zor olsa da size alıştıkça komutlarınızı da anlamaya başlayacaktır.