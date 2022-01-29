Van’da otomobilde ve aracın yakının 2 ceset bulundu, bir kişi gözaltına alındı

Açıklamada şöyle denildi: "29 Ocak 2022 günü İlimiz İpekyolu İlçesi Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan bir araçta ateşli silahla başından vurulan V.C. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetmesi ve aracın yaklaşık 30 metre yakınında vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan Z.Ş. isimli şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak; Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizce; olayın şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisinin maktule Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçmak için kullanmış olduğu araç içerisinde olayda kullanılan 7.65 mm çaplı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.