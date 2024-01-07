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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Van’da karla mücadele aralıksız sürüyor

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Van’da karla mücadele aralıksız sürüyor
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 221 mahalle ve 271 mezra olmak üzere 492 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van'ın bazı ilçelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

KARS'TA HEYECAN
Kars'ta ise etkili olan kar yağışı kentte renkli görüntüler oluşturdu. Aileler çocuklarıyla birlikte soluğu Kale Yolu'nda aldı. Beyaza bürünen bölgede aileler dev kartoplarıyla kardan adam yaptı.

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Van’da karla mücadele aralıksız sürüyor
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