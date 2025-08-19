Haberler Yaşam Haberleri Van’da tarihi camide uygunsuz kıyafetlerle poz verdiler: O görüntüler büyük tepki topladı!
Giriş Tarihi: 19.8.2025 23:34

Van'da Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Hüsrev Paşa Camii’nde son günlerde şort benzeri kıyafetlerle gelen turistler tepkilere neden oldu. Sadece yabancılar değil yerli ziyaretçiler de camiyi adeta fotoğraf stüdyosu gibi kullandı.

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü. Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.



MİNBER ÖNÜNDE KISA ŞORTLA POZ

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.



UYARI YAZILARI DİKKATE ALINMADI

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi.

Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti.

Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi. Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.

