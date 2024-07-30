Van’da terörist taziyesine katılan kişilere operasyon düzenlendi

Güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin taziyesine bir grup ile birlikte katılan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, Eş Başkan Gülşen Kurt ve Van Milletvekili Mahmut Dindar katılmıştı.

Taziyede bir terörist tarafından seslendirilen PKK/HPG marşı, teröriste saygı duruşunda bulunan Veysi Dilekçi, Gülşen Kurt ve Mahmut Dindar'ın da aralarında bulunduğu gurup tarafından tekrarlanarak okunmuştu.

Konu üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında bulunan DEM Parti İl Başkanı olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.