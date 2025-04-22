Van’da trafik faciası: 7 ölü 12 yaralı

Van-Hakkâri karayolunun Güzeldere Tüneli yakınında, saat 16.30 sıralarında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Balcı, "Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazada 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada 12 vatandaşın da yaralandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır" bilgisini verdi. Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

AMCA ÇOCUKLARI ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

Sivas'ta öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Kamu personelini taşıyan Burak N. idaresindeki minibüs ile Halil İbrahim N.'nin kullandığı otomobil, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada, minibüsteki 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı . Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Turan Naçar (69) ile eşi Emine Naçar (58) hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza yapan araç sürücülerinin amca çocukları olduğu öğrenildi. Uğur YİĞİT/SABAH