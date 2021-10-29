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Giriş Tarihi: 29.10.2021 15:51 Son Güncelleme: 29.10.2021 15:52

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince moloz yığınları arasında uyuşturucu sakladıkları yönünde alınan ihbar üzerine yapılan operasyonda 11 kilo 931 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca 28 Ekim tarihinde saat 18.00 sıralarında uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Van İpekyolu İlçesinde moloz yığınları arasına kimliği belirsiz kişilerce uyuşturucu maddeyi sakladıkları bilgisinin alınması üzerine Narkotik Köpekleri ile yapılan aramada, moloz yığınları arasında toprağa gizlenmiş vaziyette 24 paket halinde 11 kilo 931 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SABAH / VAN

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Van'da uyuşturucu operasyonu
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