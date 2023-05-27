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Giriş Tarihi: 27.5.2023 18:09

Van'da yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Van'da yoğun ilgi görürken, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girdi.

İHA
Van’da yerli otomobil Togg’a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları çerçevesinde dün Van'da vatandaşların beğenisine sunuldu. Van Valiliği önündeki alana getirilen "Kula" rengindeki 65 Van 65 plakalı Togg T10X'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Togg'u yakından görmek için birbirleriyle adeta yarışan vatandaşlar, yerli otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DAHA ÖNCE BİR TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDUK, ŞİMDİ OTOMOBİL ÜRETİYORUZ"
Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil 'Devrim'in üretilmesinin engellendiğini hatırlatan vatandaşlar, yerli otomobil Togg ile gurur duyduklarını kaydetti. Niyazi Şahin isimli vatandaş, daha önce bir toplu iğne üretemezken şimdi otomobiller, uçaklar ve gemiler üretildiğine dikkat çekerek, otomobilin üretilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Van'da yerli otomobil Togg'a yoğun ilgi
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