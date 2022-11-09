Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar mahkemede böyle kıvırdı

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programında, ekmeğe zam yapılması talebiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçlamasıyla soruşturma başlatılarak, dün gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kolivar bugün adliyeye sevk edildi. Kolivar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Türk milletini ve ekmeği hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: "Ekmek aptal toplumların gıdası…" | Video
"TÜRK TOPLUMUNA HAKARET EDECEK KARAKTERDE DEĞİLİM"
Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim.