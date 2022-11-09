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Giriş Tarihi: 9.11.2022 14:17 Son Güncelleme: 9.11.2022 14:24

Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar mahkemede böyle kıvırdı

Katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, emniyet ifadesinde, "Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır" dediği öğrenildi.

Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar mahkemede böyle kıvırdı

İstanbul Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında, katıldığı bir televizyon programında, ekmeğe zam yapılması talebiyle ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle, 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçlamasıyla soruşturma başlatılarak, dün gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kolivar bugün adliyeye sevk edildi. Kolivar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Türk milletini ve ekmeği hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: "Ekmek aptal toplumların gıdası…" | Video

"TÜRK TOPLUMUNA HAKARET EDECEK KARAKTERDE DEĞİLİM"

Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim.

Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.

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Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar mahkemede böyle kıvırdı
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