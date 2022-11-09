Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar mahkemede böyle kıvırdı

"TÜRK TOPLUMUNA HAKARET EDECEK KARAKTERDE DEĞİLİM"



Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim.