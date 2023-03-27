Köylüler, CHP’li Belediyenin asırlık ağaç kıyımını yargıya taşıyor

Muğla Menteşe'deki Denizova mevkiinde Büyükşehir tarafından Güneş Enerjisi Santrali kurulması planlandı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, santral için bölgede ender yetişen asırlık palamut ve meşe ağaçları katletti. Tarım alanlarında köylülerin yıllardır koruduğu yaklaşık 80 ağacın kesilmesine tepkiler yükseldi.

KÖYLÜLÜN GEÇİM KAYNAĞIYDI

Söz konusu alana giderek ağaç katliamını protesto eden köylüler, tarım arazisi vasfını yitirmiş denilen alanı sabanlarıyla tarları sürmeye başladı. Köylüler, "Bizim tarım yaptığımız yerleri tarım arazilerinden çıkardılar. Şuan da ekili tarlalar. Bu ağaç katliamıyla ilgili mahkemeye gideceğiz. Bu ağaçlar asırlık. Biz bu ağaçları koruyorduk. Dalına dahi zarar vermedik. Biz ağlıyoruz. Burada bir cenaze var. Ağaçları filiz vermeye başladığında kestiler. Köylünün geçim kaynağıydı buralar. Büyükşehir'in burada çok büyük vurgunu var. Buralar bizim tarım yaptığımız alanlar" dedi.

DERHAL KESİMİ DURDURUN! PROJEDEN VAZGEÇİN

Menteşe Belediye meclis üyesi Ferah Gümüş, "Atatürk'ün partisinin temsilcileri sizler olamazsınız. Bir ağaca ve ağacın dalına zarar vermemek için binayı temellerinden kaldırıp taşıyan yüce Atatürk ruhun şad olsun. İyi ki bu günleri görmedin. Denizova köyünde muhtarlığa ait olan tarlalara eleştirdiğiniz Büyükşehir yasasına istinaden konduğunuz yetmedi, şimdide üzerindeki anıt ağaç tespit başvurusu sonuçlanmadan meşe ağaçlarını bu sabah kimseye haber vermeden kestirmeye başladınız. Arazi sizin değil köylünündür. Köylünün yıllardır arazisinde koruyup büyüttüğü meşe ağaçlarını kesmek sizin haddinize değildir. Asırlık meşe ağaçlarının kesilmesine sebep olanlara soruyorum, ağaçları babanız mı dikmişti? Babanızdan mı miras kaldı size? Kabul edin. Güneş enerjisi santrali yapmak için arazi seçiminiz yanlıştır. Kestiğiniz ağaçlardaki yuvasını kaybeden sincaplara bile hesap veremeyeceksiniz lanetleneceksiniz. Derhal kesimi durdurun projeden vazgeçin. Sadece Denizovada değil tüm köylerde kanunen çöktüğünüz arazileri köylüye yeniden ücretsiz olarak kiralayın" diye konuştu.

KÖYLÜLERİN YANINDAYIZ

AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, Datça'daki köylerin kırsal mahalle statüsüne alınması için mücadele vermişti. Haluk Laçin, köylülerin vergilerden kurtulup tarımsal desteklerden yararlanması için Büyükşehir'in 'Datça'da köy yoktur kararını yargıya taşımıştı. Mahkeme, köylülerin mücadelesini haklı bularak Büyükşehir'in kararını durdurmuştu. Denizova'daki köylülerin de aynı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Laçin, "Datça'da Büyükşehir'in kararına karşı vermiş olduğumuz mücadele köylülerimizin lehine sonuçlanmıştı. Denizova'daki köylülerimiz de aynı nedenden dolayı mağdur. Yıllardır tarım yapılan arazide korunan asırlık ağaçlar katledildi. Köylülerin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Buralar köydür. Datça'daki mücadelemizi bütün Muğla'ya yayacağız. Konuyu yargıya taşıyacağız. Muğla Büyükşehir bu yanlıştan dönmeli" dedi.

YERİNE YENİSİ DİKECEKLERMİŞ

Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada, "Bölgede Anıtlar Kurulu yetkilileri tarafından incelemeler yapılmış, burada bulunan 8 ağaç "Anıt Ağaç" olarak tescillenmiştir. Tescillenen bu ağaçlar işaretlenmiş ve proje kapsamında kesinlikle herhangi bir işlem uygulanmayacak ve oldukları yerde korunmaya devam edeceklerdir. Kalan diğer ağaçlar için Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden "Tapulu Kesim" izni alınmıştır. Yine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, 2 Kasım 2020 tarihinde projenin tüm bilgilerini içeren Proje Tanıtım Dosyası sunularak Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alınarak proje işlemleri yürütülmüştür. Tesis 340 bin ağacın sağladığına eş değer ve çevre için hayati önem taşıyan karbon emisyonunu engelleyecektir. Ayrıca ağaçların özelliklerinden kaynaklı olarak bulundukları yerden sökülerek başka bir yere taşınmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak bölgede anıt ağaç olarak nitelendirilen ağaçlar korunacak ve kesilen yaklaşık 80 ağacın yerine 400 ağaç dikimi yapılarak hem doğa korunacak hem de enerji üretimi sağlanarak büyük bir tasarruf elde edilecektir" denildi.