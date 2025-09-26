Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu operasyonda vatandaşların ikamet adresi, yakınları, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlanılan "sowix" adlı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

3'Ü 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMAK ÜZERE 8 ŞÜPHELİ

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile MASAK'ın da dahil edildiği soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8 şüpheli hakkında, "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi.