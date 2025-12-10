VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR! Vatandaşlık maaşı kimlere, ne zaman verilecek, şartlar neler?

Türkiye'de sosyal yardım alanında köklü bir dönüşümü başlatan Vatandaşlık Maaşı uygulaması, destekleri aile bazlı tek bir sisteme entegre etmeyi amaçlıyor. Bu sistem, sadece bireyleri değil, tüm haneyi bir bütün olarak değerlendirecek. Yeni düzenleme ile birlikte, Sosyal yardım alanında yapısal bir reform hayata geçirilmiş olacak. Peki, vatandaşlık maaşı nedir ve kimlere verilecek?
Vatandaşlık hanelerin sosyo-ekonomik risk haritasına göre ihtiyacı belirleyen bir bütünleşik sosyal destek sisteminin adı olacak. Bu sistem, yardımların amacına uygunluğunu artırmayı ve sosyal destek ödemelerini düzenlemeyi hedefliyor.
Özetle GETAD (Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi) kapsamında yoksulluk sınırı veya asgari ücret gibi bir yıllık gelir belirlenecek.
Belirlenen rakamın altında kalan ailelere kazançları ve belirlenen rakam arasında kalan fark aylık maaş olarak ödenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlık maaşı olarak bilinen GETAD sistemi için tarih verdi:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
Başvurularının e-devlet üzerinden alınması beklenen sosyal destek ödemesinde şartların hane halkı yoksulluk sınırı veya asgari ücret etrafında şekillenmesi bekleniyor.
Örneğin baz alıncak rakam 20 bin lira ise ve ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık fark ödemesi yapacak.