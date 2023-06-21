’VAV Radyo&TV’ uygulaması Google Play ve App Store’da!

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde hizmet veren, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan VAV TV ile VAV Radyo'nun mobil uygulaması ilk kez kullanıma sunuldu.
Kuran-ı Kerim'den edebiyata, dizilerden sohbetlere kadar birçok özel içeriğin yer aldığı 'VAV Radyo&TV' uygulaması, 'Google Play' ve 'App Store' üzerinden yüklenebilecek. Dijital içerik platformu sayesinde ziyaretçiler, hayatın içinden içeriklere, ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim kıraatlarına artık daha hızlı erişebilecek. Şık bir tasarımla kullanıcıları karşılayan uygulama aynı zamanda Smart TV'lerde yayında olacak.
UZMAN İSİMLERLE İNSANA DAİR HER MESELEYİ EKRANA TAŞIYOR
12.04.2021 tarihinde "gerçek bilgi doğru yorum" sloganıyla seyirciyle buluşan VAV TV, din, kültür, sanat, edebiyat, tarih, bilim, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve sağlık konularının anlatıldığı programlarıyla yayın hayatına yeni bir soluk getirdi.
VAV TV, İslam kültürü ve medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan düşünce dünyamıza dair konularıyla unuttuğumuz değerleri ihya ve inşa ediyor; yeniden hatırlatıyor. Deneyimli, ilkeli, vizyon sahibi, özgün, genç ve dinamik kadrosuyla 24 saat yayın yapan VAV TV, hakikat yolunda doğru bilginin tek adresi olma hedefiyle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuruyor. Özgün içeriklerle bir medeniyet televizyonu olan VAV TV, alanında tanınmış ve uzman isimlerle insana dair her meseleyi geçmişten günümüze bütün yönleriyle ekrana taşıyor.