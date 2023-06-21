’VAV Radyo&TV’ uygulaması Google Play ve App Store’da!

VAV TV, İslam kültürü ve medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan düşünce dünyamıza dair konularıyla unuttuğumuz değerleri ihya ve inşa ediyor; yeniden hatırlatıyor. Deneyimli, ilkeli, vizyon sahibi, özgün, genç ve dinamik kadrosuyla 24 saat yayın yapan VAV TV, hakikat yolunda doğru bilginin tek adresi olma hedefiyle geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuruyor. Özgün içeriklerle bir medeniyet televizyonu olan VAV TV, alanında tanınmış ve uzman isimlerle insana dair her meseleyi geçmişten günümüze bütün yönleriyle ekrana taşıyor.