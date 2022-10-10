Haberler Yaşam Haberleri Vav TV'nin gençlik programı "Gençlerle Baş Başa" yeni sezon açılışını yaptı
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:02 Son Güncelleme: 10.10.2022 16:34

Vav TV'nin gençlik programı "Gençlerle Baş Başa" yeni sezon açılışını yaptı

VAV TV’nin en dinamik programlarından “Gençlerle Baş Başa” yeni sezona büyük bir heyecanla merhaba dedi. İkinci sezonunun ilk konuğu Suphi Saatçi oldu.

Vav TV’nin gençlik programı Gençlerle Baş Başa yeni sezon açılışını yaptı

Turkuvaz Medya bünyesinde yer alan Vav TV'nin en çok izlenen gençlik programı "Gençlerle Baş Başa" yeni sezon açılışını yaptı.

Geçen sezon binlerce genci ve birbirinden farklı konukları davet eden Vav TV, yeni sezonda da gençleri ve alanında uzman kişileri konuk etmeye devam ediyor.

Yeni sezonun ilk konuğu ise Yüksek Mimar Suphi Saatçi oldu. Gençler merak ettiklerini sordu, Saatçi gençlerin sorularını yanıtladı.

Vav Tv Gençlerle Baş Başa yeni sezona merhaba dedi | Video

Suphi Saatçi, program sonrası yaptığı açıklamada, "Vav TV'nin gençlere yönelik bu programını ben de çok seviyorum. Gençlerle Baş Başa aslında benim hatırımda çok derin iz bırakan bir isim. Çünkü rahmetli Ali Fuat Başgil'in bu isimde bir kitabı vardı." dedi.

Birbirinden farklı isimlerin konuk olduğu ve binlerce gencin katıldığı Gençlerle Baş Başa programı yeni saatinde her cumartesi saat 18.00'de Vav TV ekranlarında olacak.

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Vav TV'nin gençlik programı "Gençlerle Baş Başa" yeni sezon açılışını yaptı
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