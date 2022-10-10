Vav TV'nin gençlik programı "Gençlerle Baş Başa" yeni sezon açılışını yaptı

Yeni sezonun ilk konuğu ise Yüksek Mimar Suphi Saatçi oldu. Gençler merak ettiklerini sordu, Saatçi gençlerin sorularını yanıtladı.

Vav Tv Gençlerle Baş Başa yeni sezona merhaba dedi | Video

Suphi Saatçi, program sonrası yaptığı açıklamada, "Vav TV'nin gençlere yönelik bu programını ben de çok seviyorum. Gençlerle Baş Başa aslında benim hatırımda çok derin iz bırakan bir isim. Çünkü rahmetli Ali Fuat Başgil'in bu isimde bir kitabı vardı." dedi.