Haberler Yaşam Haberleri Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL, vergi oranı ne?
Giriş Tarihi: 21.4.2023 13:30

Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL, vergi oranı ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere vergi muafiyeti açıklamasının ardından vergisiz iPhone fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Erdoğan yaptığı açıklamada; akıllı cep telefonu ve bilgisayar alımında üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacağını, AK Parti seçim beyannamesi duyurusunda açıklamıştı. Peki, iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL? İşte vergisiz iphone fiyatları hesaplama ekranı ve tüm detaylar.

Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL, vergi oranı ne?

Cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı müjdesiyle birlikte binlerce vatandaş "Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Aynı açıklamada; aylık 10 GB ücretsiz internet verileceği de müjdelenmişti. Gençlerle ilgili atılacak peş peşe adımların müjdesiyle binlerce vatandaş vergi harici fiyatları merak etmeye başladı. İşte vergisiz iphone fiyatları.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 GÜNCEL TAM LİSTE: 11, 12 ,13 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI 2023

iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 GÜNCEL TAM LİSTE: 11, 12 ,13 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 GÜNCEL TAM LİSTE: 11, 12 ,13 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 GÜNCEL TAM LİSTE: 11, 12 ,13 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 GÜNCEL TAM LİSTE: 11, 12 ,13 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 GÜNCEL TAM LİSTE: 11, 12 ,13 14 Pro Pro Max vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

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iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

Son dakika: Genar Araştırma Şirketi seçim anketi sonucunu paylaştı! Başkan Erdoğan ve AK Parti fark attı: Dikkat çeken sonuçlar...

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Vergisiz iPhone fiyatları 2023: Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar kaç TL, vergi oranı ne?
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