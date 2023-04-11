AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. Sayılı günler kala seçim beyannamesi hazırlıkları da tamamlandı. Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan 2023 AK Parti seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu noktada milyonlarca seçmen, AK Parti seçim beyannamesi maddeleri için araştırmalarına başladı. İşte, 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.