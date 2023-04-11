AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti seçim beyannamesi son dakika araştırılmaya başlandı. 23 başlığın yer aldığı AK Parti seçim beyannamesi maddeleri Ankara'da gerçekleştirilecek törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 5 yıllık hedeflerin ön planda olacağı beyannamede insan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık başlıkları dikkat çekiyor. Öte yandan milletvekili adayları il il sahneye çağırılarak tanıtılacak. Peki, AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri son dakika haberleri…