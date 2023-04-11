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Haberler Yaşam AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan'da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri
Giriş Tarihi: 11.04.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 14:22

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan'da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

14 Mayıs Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti seçim beyannamesi son dakika araştırılmaya başlandı. 23 başlığın yer aldığı AK Parti seçim beyannamesi maddeleri Ankara'da gerçekleştirilecek törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 5 yıllık hedeflerin ön planda olacağı beyannamede insan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık başlıkları dikkat çekiyor. Öte yandan milletvekili adayları il il sahneye çağırılarak tanıtılacak. Peki, AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri son dakika haberleri…

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. Sayılı günler kala seçim beyannamesi hazırlıkları da tamamlandı. Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan 2023 AK Parti seçim beyannamesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu noktada milyonlarca seçmen, AK Parti seçim beyannamesi maddeleri için araştırmalarına başladı. İşte, 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

2023 AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 AK Parti seçim beyannamesi 11 Nisan 2023 Salı günü yani bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek törende beyannamenin yanı sıra AK Parti milletvekili adayları da kamuoyuna tanıtılacak.

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AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

Başkan Erdoğan, bugün partisinin seçim beyannamesi ile Türkiye Yüzyılı'nın kadrosu olan aday tanıtım toplantısına katılacak ve 14 Mayıs seçimlerinin startı verilecek.

23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. Dikkat çeken başlıklar arasında insan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık yer alıyor.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek törende milletvekili adayları il il sahneye çağırılarak özgeçmişleri okunacak.

Milletvekili adayları için salonun ortasında oturma düzeni hazırlanacak.

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

Aynı gün Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapacak, Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşlarını oluşturan seçim beyannamesini de açıklayacak.

Beyanname ile birlikte şahlanış döneminin kapıları aralanacak, kampanyaya doğrular damgasını vuracak

AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri

SADE BİR PROGRAM OLACAK

"Doğruluk, AK Parti, Türkiye Yüzyılı" içerikli video gösterimi yapılacak. Programda Türkiye Yüzyılı şarkısının bestecisi, AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Yücel Arzen ve korosunun seslendireceği bir şarkı olacak.

Sade bir programın gerçekleşeceği salonda, Türkiye Yüzyılı ve seçim sloganlarını içeren pankartlar ile görseller olacak.

Programa, MYK üyeleri, MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik kolları başkanları, il kadın kolları başkanları, il ve büyükşehir belediye başkanları, kadın kolları başkanlığı MYK üyeleri, gençlik kolları başkanlığı MYK üyeleri de davet edildi.

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