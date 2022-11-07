VGM lise başvurusu başladı! Uzun süredir VGM burs başvuru tarihleri 2022 – 2023 için gün sayan öğrenciler, muradına erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri böylece VGM burs başvuru ekranı üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı bursa başvurabiliyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman bitiyor? VGM bursu ne kadar 2022 – 2023? İşte VGM başvuru şartları ve detaylar…
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
VGM ortaöğrenim burs başvuruları bugün itibariyle başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, belirlenen şartları yerine getirdiği takdirde burs için başvuru yapabiliyor.
VGM BAŞVURU EKRANINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=OO
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2022-2023 VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları için tarihler belli oldu. İşte o tarihler;
Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022
Yükseköğrenim Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yükseköğrenim Bursu için;
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
Ortaöğrenim Bursu için;
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.
Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.
Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs miktarı ise henüz belli olmadı. Gelişmeler www.vgm.gov.tr adresinden duyurulacak olup yeni yılın burs miktarı belirlendiğinde haberimizde yer verilecektir.