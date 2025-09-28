VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı mı, ne kadar, şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında öğrenciler, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs imkanlarından yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM bursu ne kadar ve başvurular ne zaman alınacak? 2025-2026 dönemine ait VGM burs başvuru takvimi netleşti. İşte tüm detaylar ve başvuru koşulları…
VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için tarihleri açıkladı.
Ortaöğrenim bursu (ilkokul, ortaokul, lise) başvuruları 1–15 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.
Yükseköğrenim bursu ve yabancı uyruklu öğrenci bursu için başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Bu tarihler, 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre belirlenecek.
VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs miktarları şu şekilde belirlenmiştir:
Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
Öğrenciler, eğitim seviyelerine göre bu burslardan faydalanabilecek ve ödemeler aylık olarak yapılacaktır.
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.