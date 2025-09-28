VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı mı, ne kadar, şartları neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları için geri sayım başladı. 2025-2026 eğitim yılı kapsamında öğrenciler, ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs imkanlarından yararlanmak için başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, VGM bursu ne kadar ve başvurular ne zaman alınacak? 2025-2026 dönemine ait VGM burs başvuru takvimi netleşti. İşte tüm detaylar ve başvuru koşulları…