VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM başvuruları için tarihler açıklandı mı?

VGM başvuruları için sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek olan destek ödemesi için kurumdan gelecek son dakika açıklaması beklenirken "VGM başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; VGM burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte 2022-2023 VGM burs başvurusu tarihleri.