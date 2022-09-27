VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM başvuruları için tarihler açıklandı mı?

VGM başvuruları için sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek olan destek ödemesi için kurumdan gelecek son dakika açıklaması beklenirken "VGM başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; VGM burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte 2022-2023 VGM burs başvurusu tarihleri.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.