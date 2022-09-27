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Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:51

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM başvuruları için tarihler açıklandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM bursu için başvuru tarihleri araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başvuruda bulunup destek ödemesinden yararlanmak isteyenler “VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvuruları için tarihler açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte VGM burs başvurusu hakkında güncel bilgiler.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM başvuruları için tarihler açıklandı mı?

VGM başvuruları için sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek olan destek ödemesi için kurumdan gelecek son dakika açıklaması beklenirken "VGM başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; VGM burs başvuruları için tarih belli oldu mu? İşte 2022-2023 VGM burs başvurusu tarihleri.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM başvuruları için tarihler açıklandı mı?
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