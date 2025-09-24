VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? 2025-2026 VGM burs başvurusu bekleniyor!

VGM burs başvurularının tarihi, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve yeni eğitim yılı öncesi ortaöğrenim ile yükseköğrenim öğrencileri burs başvurularını bekliyor. Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ve Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve başvurular nereden alınacak? İşte detaylar…