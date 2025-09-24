Haberler Yaşam Haberleri VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, başvuru şartları neler? 2025-2026 VGM burs başvurusu bekleniyor!
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı için burs başvuru tarihleri araştırılıyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, VGM’nin burs ilanını merakla takip ediyor. Üniversite öğrencileri burs kazandıkları takdirde 8 ay boyunca destek alabilecek. İlköğretim ve lise öğrencileri için “Ortaöğrenim Eğitim Yardımı,” üniversite öğrencileri için ise “Yükseköğrenim Bursu” başvuruları ayrı şekilde yapılacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

VGM burs başvurularının tarihi, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. MEB takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve yeni eğitim yılı öncesi ortaöğrenim ile yükseköğrenim öğrencileri burs başvurularını bekliyor. Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ve Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilecek. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve başvurular nereden alınacak? İşte detaylar…

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

