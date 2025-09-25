Vicdansız doktor gözaltına alındı

Eylül ayı başında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine başlatılan incelemede Sancaktepe'deki özel bir hastanede 2015-2025 yılları arasında yaklaşık 8 bin doğum gerçekleştiği tespit edildi. Bu doğumların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani erken dönemde yapıldığı ileri sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken doğumla sonuçlandığı, bu bebeklerin bir bölümünün yoğun bakıma alındığı ve bazılarında kalıcı sağlık sorunları geliştiği iddia edildi.

DOĞUMHANE KAPATILDI

Özellikle 'Cytotec' isimli ilacın vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildiği yönündeki iddialar üzerine derhal inceleme ve soruşturma başlatıldı. 3-16 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerin ardından hastanenin 'Kadın Hastalıkları ve Doğum' branşında hasta kabulü 19 Eylül'de durduruldu, kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhane hizmetleri askıya alındı. Yapılan incelemelerde hastanede görevli Kadın Doğum Uzmanı Doktor P.Ç., henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle erken doğum yaptırdı.

'BEBEKLER ERKEN DOĞDU'

Büyük infiale neden olan olayın ardından kadın doktor P.Ç. dün Ataşehir'de ikametinde gözaltına alındı. Doktorun evindeki aramalarda bulunan 2 adet USB, 1 adet laptop ve 1 adet cep telefonu muhafaza altına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen doktor, çıkarıldığı mahkemede "adli kontrolle" serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.