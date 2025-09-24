Haberler Yaşam Haberleri Vicdansızlıkta son nokta: Depremzedeyi bu yalanla 160 bin TL dolandırdılar!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 10:31 Son Güncelleme: 24.9.2025 11:05

Vicdansızlıkta son nokta: Depremzedeyi bu yalanla 160 bin TL dolandırdılar!

İnanılmaz olay Hatay'da yaşandı... Depremde iş yeri yıkılan vatandaş, kendini devlet memuru olarak tanıtan bir kişi tarafından iş yeri ve makine sağlamak vaadiyle 160 bin TL dolandırıldı. Mağdur vatandaş başına gelenleri şu sözlerle anlattı...

İHA Yaşam
Vicdansızlıkta son nokta: Depremzedeyi bu yalanla 160 bin TL dolandırdılar!
İskenderun ilçesinde depremde iş yeri yıkılan Mehmet Mithat Öğütçü (51), konteyner alma ve iş yeri sahibi olma hayaliyle kendini devlet memuru olarak tanıtan bir şahısla görüştü.

Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video

Öğütçü, iddialara göre iş yeri ve makine vaadinde bulunan şahsa banka yoluyla 160 bin TL para gönderdi. Ancak aradan geçen sürede vaatler yerine getirilmeyince ve şahıs telefonları açmayınca Öğütçü dolandırıldığını anladı. Şahsın çalıştığını beyan ettiği devlet kurumu ise, şahsın kurumla ilgisi olmadığını söyledi.

Bir ay önce adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğunu, bir hafta önce de tekrar şikayetçi olduğunu söyleyen Mehmet Mithat Öğütçü, "Kendini devlet memuru olarak çalışan bir kişi olarak tanıttı.

Bana iş yeri, makine ve sigorta sözü verdi. Hatta 650 metrekarelik bir yer ayarladığını söyledi. Gösterdiği dekontlar ve belgelerle inandırdı. Ama ne iş yerim oldu ne makinelerim geldi. 160 bin liramı aldı kayboldu. En çok devlet memuru çalışanı olduğuna inandığım için yanıldım. Zor koşullarda kazandığım alın teri paramı geri istiyorum. Ülkemin adaletine güveniyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vicdansızlıkta son nokta: Depremzedeyi bu yalanla 160 bin TL dolandırdılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz