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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Virajı alamadı dereye uçtu

Virajı alamadı dereye uçtu
Çanakkale'de dün sabah, Bayramiç Orman İşletme Şefliği'nde çalışan Gencer Karataş'ın (23) kullandığı otomobil, Ezine- Bayramiç yolunun Yağcılar mevkiinde virajı alamayınca ağaçlara çarparak dere yatağına düştü. Sürücü ve araçta bulunan Alakeçi Köyü'nde kahve işleten arkadaşı Zeki Can Curaoğlu (20) öldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Eski Ankara Yolu üzerinde freni patlayan yağ yüklü kamyon kontrolden çıktı. Toprak sete çarparak şarampole devrilirken kamyonun sürücüsü Mahmut Demir (33) öldü.
Bingöl-Karlıova yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen otobüsteki 12 yolcu yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, virajı alamayınca kontrolden çıkarak takla atan ve ters dönen servisin sürücüsü ve 8 işçi yaralandı. Şanlıurfa- Akçakale yolunda kontrolden çıkarak şarampole uçan ve taklalar atan otomobildeki 8 kişi yaralandı.

Ümit Erkan DEMİRCAN-Neslihan ÖZBOZKURT-Aziz ÖNAL-Abbas ÇAKAR - Mehmet YILDIRIM/SABAH

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Virajı alamadı dereye uçtu
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