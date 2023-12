Viranşehir’de 3 Aralık dünya engelliler günü

Başkan Ekinci mesajında; "Birlikte yaşadığımız güzel şehrimizde, engelleri birlikte aşıyoruz. Engelsiz bir yaşamı sevgi, dayanışma ve empati ile hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle yayınladığı mesajda; "Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sağlıklı her insan aslında bir engelli adayıdır. Engel sadece doğuştan gelen bir durum değil, sonradan da oluşabilecek bir durumdur. Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Özel hemşerilerimizin yanında olmak her şeyden önce insan olmanın bir sorumluluğudur. Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinden tüm engelleri kaldırarak, hayata katılımlarına destek olarak yaşamlarını daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın toplumun vazgeçilmez ve ihmal edilmez bir parçası olduğunu ve her birimizin de bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Viranşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların toplumsal yaşama katılımlarını artıracak çalışma ve projelerde her türlü desteği veriyor, vermeye devam ediyoruz. Yalnızca özel günlerde değil, tüm imkânlarımızla her zaman dezavantajlı kardeşlerimizin yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en içten dileklerimle kutluyor, engellerimizin hayatın içinde yer alması için herkesin gayret göstermesini temenni ediyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. "ifadelerine yer verdi.