Voleybolcunun ölümünde takipsizlik kararı

Maç için geldiği İstanbul'da takım halinde kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden voleybol oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma'nın ölümüyle ilgili soruşturmada sır perdesi aralandı. İtalyan volebol takımı Igor Gorgonzola Novara, geçen nisan ayında CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile oynamak üzere İstanbul'a gelmişti. Ituma, 12 Nisan'da oynanan maç sonrası Üsküdar'da kaldıkları otelin camından düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmasını tamamladı.Genç oyuncunun oteldeki son görüntülerine de yer verilen raporda, Ituma'nın psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys", yani "Güle güle çocuklar" anlamına gelen bir paylaşım yaptığı belirtildi. Oyucunun kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Cinayet şüphesine ilişkin takipsizlik kararı verildi.