Vücut geliştirme sporcusu 29 yaşında öldü

Söke ilçesinde vücut geliştirme sporuyla uğraşan 29 yaşındaki Mehmet Dıvarcı'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Dıvarcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Genç sporcunun ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Dıvarcı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.