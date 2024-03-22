Vücut geliştirme sporcusu Yusuf ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası İlçesinde yaşayan ve vücut geliştirme sporu yapan 23 yaşındaki Yusuf Güvcin, önceki gün Köseoğlu Sitesi'ndeki evlerinde, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Annesinin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Güvcin'in öldüğünü belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Güvcin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Önceki gün grip şikâyetiyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenilen Güvcin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Öte yandan Yusuf Güvcin'in, ölmeden tam bir yıl önce, 21 Mart 2023'te sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına 'ölü mod' yazması dikkat çekti.