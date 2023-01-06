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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Vücut iki virüsle birden savaşabilir

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Vücut iki virüsle birden savaşabilir
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORU GÖKMEN ALPASLAN TAŞKIN: Rinovirüs ile Influenza gibi iki virüsün birlikte görülmesi nadir ama iyi haber şu ki vücut aynı anda iki enfeksiyonla savaşabilir.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. VILDA BARLAS: 3 sene önceki antikorlarımız mutasyonlu virüsleri tanımıyor. Ağır enfeksiyonların sebebi bu. Vücut yeni bir savaşta. Bu savaş bir süre daha devam eder. Evet hasta olacağız. Evet daha uzun sürecek ama antikor geliştirip bunu atlatacağız. Korkulacak bir şey yok.

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Vücut iki virüsle birden savaşabilir
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