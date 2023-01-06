Vücut iki virüsle birden savaşabilir

Rinovirüs ile Influenza gibi iki virüsün birlikte görülmesi nadir ama iyi haber şu ki vücut aynı anda iki enfeksiyonla savaşabilir.3 sene önceki antikorlarımız mutasyonlu virüsleri tanımıyor. Ağır enfeksiyonların sebebi bu. Vücut yeni bir savaşta. Bu savaş bir süre daha devam eder. Evet hasta olacağız. Evet daha uzun sürecek ama antikor geliştirip bunu atlatacağız. Korkulacak bir şey yok.