Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli mi? Wednesday 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

Wednesday dizisi 2. Sezon bölümleri için araştırmalar hız kazandı. Lise çağındaki bir genç kızın oldukça farklı hikayesini korku komedi alanında izleyenlerine sunan diziyi izleyenler "Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 23 Kasım tarihinde dijital platform üzerinden yayınlanan yapım oldukça ilgi gördü. Peki, Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON VAR MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday, 85 ülkede adından söz ettirdi. Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosfere sahip.
WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.