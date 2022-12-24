Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli mi? Wednesday 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?

Wednesday dizisi 2. Sezon bölümleri için araştırmalar hız kazandı. Lise çağındaki bir genç kızın oldukça farklı hikayesini korku komedi alanında izleyenlerine sunan diziyi izleyenler "Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 23 Kasım tarihinde dijital platform üzerinden yayınlanan yapım oldukça ilgi gördü. Peki, Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.