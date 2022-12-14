Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. Sezon tarihi belli mi?

Dijital platform üzerinden yayınlanmakta olan dizi, aslında oldukça ilginç bir konuya sahip olduğundandır ki adından söz ettirmeye devam ediyro. Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye oldukça dikkat çekti. Diziyle ilgili olarak en çok merak edilen konu ise "Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu oluyor. İşte Wednesday 2. Sezon tarihi ve tüm detaylar.