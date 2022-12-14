Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak? Wednesday 2. Sezon tarihi belli mi?

Dijital platform üzerinden yayınlanmakta olan dizi, aslında oldukça ilginç bir konuya sahip olduğundandır ki adından söz ettirmeye devam ediyro. Addams ailesinin biricik kızı Wednesday Addams'ın pek çok garip canlıyı bünyesinde barındıran Nevermore Akademi'ye başlamasıyla ilerleyen hikâye oldukça dikkat çekti. Diziyle ilgili olarak en çok merak edilen konu ise "Wednesday dizisi 2. Sezon var mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu oluyor. İşte Wednesday 2. Sezon tarihi ve tüm detaylar.
WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON VAR MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday, 85 ülkede adından söz ettirdi. Addams Ailesi'ni konu alan Wednesday dizisi, doğaüstü ve ürpertici bir atmosfere sahip.
WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.
Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.