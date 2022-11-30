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Giriş Tarihi: 1.12.2022

West, Kardashian’a ayda 200 bin dolar nafaka ödeyecek

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West, Kardashian’a ayda 200 bin dolar nafaka ödeyecek
RAP yıldızı Kanye West, boşanma anlaşması uyarınca Kim Kardashian'a çocuk bakımı için ayda 200 bin dolar nafaka ödeyecek. Adını resmen değiştirip Ye yapan West ve Kardashian, North, Saint, Chicago ve Psalm adlı çocuklarının vesayetini de paylaşacak. Belgelere göre taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışacaklar. Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak. Kardashian, 8 yıl evli kaldığı West'e 2 yıl önce boşanma davası açmıştı. 42 yaşındaki Kardashian evliliği bitirmeyi çok istediğini söylemiş ve 45 yaşındaki West ise boşanmaya karşı çıkmıştı.

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West, Kardashian’a ayda 200 bin dolar nafaka ödeyecek
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