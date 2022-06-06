Haberler Yaşam Haberleri WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? WWDC 2022 Apple canlı izle linki Apple resmi Youtube kanalı!
Giriş Tarihi: 6.6.2022 15:05

WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? WWDC 2022 Apple canlı izle linki Apple resmi Youtube kanalı!

WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? WWDC 2022 Apple canlı izle linki Apple resmi Youtube kanalı!

WWDC 2022 bu akşam yapılacak. Böylece IOS 16 ve yeni Apple ürünleri hakkında dünyanın geri kalanına ilk defa bilgiler verilecek. iPad, iPhone ve macOS hakkında yeni ilgilerin gelmesi kesin gözüyle bakılıyor. Böylece yeni ürünler hakkında fiyat tahmini de yapılacak. Her yıl düzenlediği Apple konferansı bu yıl da haziran ayında yapacak. Türkçesi Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı olan WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusu sorulmakta. Peki, WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…

WWDC 2022 bu akşam gösterimiyle birlikte yeni Apple ürünlerinin tanıtılmasına ön ayak olacak. Böylece Türkiye'de çok sevilen ve kullanılan Apple ürünlerinin yeni ürünleri ve versiyonları tüketicinin karşısına çıkacak. Vatandaşlar da WWDC 2022 Apple ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. İşte WWDC 2022 canlı izle linki!

WWDC 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

WWDC 22022 6 Haziran saat 20.00'da dünya genelinde yapılacak.

WWDC 2022 YENİLİKLER NELER?

Kısaca gösterilmesi beklenen özellikler ve ürünler şunlar:

macOS 13 Mammoth

iPadOS 16

watchOS 9

tvOS 16

2022 MacBook Air

WWDC 2022 NE KADAR SÜRECEK?

Normalde tamamen yüz yüze yapılan sunum, pandemi etkileri hala devam ettiği için bir kısmını dijital olarak sürdürecek. Sunum toplamda 1 saat kadar sürmesi bekleniyor.


WWDC 2022 CANLI İZLEME LİNKİ

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WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? WWDC 2022 Apple canlı izle linki Apple resmi Youtube kanalı!
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