WWDC 2022 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? WWDC 2022 Apple canlı izle linki Apple resmi Youtube kanalı!

WWDC 2022 bu akşam gösterimiyle birlikte yeni Apple ürünlerinin tanıtılmasına ön ayak olacak. Böylece Türkiye'de çok sevilen ve kullanılan Apple ürünlerinin yeni ürünleri ve versiyonları tüketicinin karşısına çıkacak. Vatandaşlar da WWDC 2022 Apple ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. İşte WWDC 2022 canlı izle linki!