X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorusunun yanıtı nedir? İşte KPSS’de çıkan yemek sorusunun yanıtı!

Köfte, Mantı, Pırasa gibi şıkların bulunduğu soru KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorsunun cevabı nedir? İşte detaylar...