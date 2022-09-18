Haberler Yaşam Haberleri X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorusunun yanıtı nedir? İşte KPSS'de çıkan yemek sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:16

X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorusunun yanıtı nedir? İşte KPSS'de çıkan yemek sorusunun yanıtı!

Bugün düzenlenen KPSS Lisans sınavının ilk oturumunda adaylara sorulan X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği yemek sorusunun cevabı adayların merak konusu haline geldi. Sınav sonrası sosyal medyada pek çok aday bu soruya doğru yanıt verdiğini ifade eden paylaşımlarda bulundu. Peki, X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorusunun yanıtı nedir? İşte detaylar...

X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorusunun yanıtı nedir? İşte KPSS’de çıkan yemek sorusunun yanıtı!

Köfte, Mantı, Pırasa gibi şıkların bulunduğu soru KPSS sınavından çıkan adayların gündeminde. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara bu soru yöneltildi. Hal böyle olunca sınavdan çıkan adaylar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorsunun cevabı nedir? İşte detaylar...

KPSS ADAYLARI DİKKAT! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS SORUSU

CEVABI: X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği soru gündem oldu. ÖSYM henüz cevap anahtarını yayınlamadı. Sorunun yanıtı belli olduğunda haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

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X, Y, Z şirketlerinde çalışan 8 kişinin yemek yediği pırasa, mantı, köfte sorusunun yanıtı nedir? İşte KPSS'de çıkan yemek sorusunun yanıtı!
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