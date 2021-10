Ya Vedud Duası Okunuşu Ve Anlamı: El Vedüd Duası Zikri Okumanın Faziletleri

Vedud, sözlükte sevilen ve seven anlamına gelmektedir. Esmaül Hüsna olarak adlandırılan Allah'ın (C.C) 99 güzel isminden birisidir. Allah'ın isimlerini zikretmenin faziletleri hakkında hadis kaynaklarında birçok bilgi yer alırken, Ya Vedud ismini zikretmenin fazileti de büyüktür. Ya Vedud duası olarak da günümüzde adlandırılan duaya bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Ya Vedud duası okunuşu, anlamı, meali ve fazileti aşağıda yer alıyor.

Ya Vedüd Duası Okunuşu

Allahümme'ğfirli hatieti ve 'amdi. Allahümmehdini li-salihı'l a'mali ve'l-ahlakı innehu la yehdi li salihıha ve la yasrifü'an seyyi'iha illa ente.

Ya Vedüd Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım (c.c), bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım (c.c.), bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. Her şeyin en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.

Ya Vedüd Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze'l-arşi'l-mecîd! Ya Mübdi', Ya Mu'îd! Ya Fe''âlün lima yürîd! Es'elüke bi-nûri vechikellezî mele'e erkâne arşike ve es'elüke bi-kudretikelletî kadderte bihâ halkake ve bi-rahmetikelletî vesiat külle şey'in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! (Amin)

Ya Vedüd Duası Türkçe Anlamı

"Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!"

Vedud İsmi İle İlgili Ayetler

Araf Suresi 180. Ayet

"En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."

Hud Suresi 90. Ayet

"Rabbinizden af dileyin, sonra günahlarınızdan tövbe edip O'na sığının. Çünkü Rabbim Rahim'dir, Vedud'dur." "O çok bağışlayan ve çok sevendir." Buruc Suresi : 14. Ayet

Ya Vedud İsmini Zikretmenin Faziletleri

İnsanların sevgisini kazanmak ve duasını almak için zikredilir.

Sevgi, saygı ve hürmet görmek için zikredilir.

Kalplerdeki sıkıntıları huzura kavuşturur.

Dilek ve isteklerin gerçekleşmesi için okunur.