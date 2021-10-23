Yabancıları tedavi eden sahte doktor tutuklandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde, yabancı şahısların tedavi edildiği kaçak bir klinik olduğu ihbarı yapıldı. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, Kemalpaşa Tulumba Sokak'ta bir adreste 48 yaşındaki Gulkamar Durdykulyyeva'nın kaçak klinik işlettiğini tespit etti. Genç kadının yabancı uyruklu müşterileri burada tedavi ettiği, ilaç satışı ve yurt dışından birçok kaçak ilacı getirdiği belirlendi. Aramada çok sayıda tıbbi alet, enjektör, ilaç, krem, çözelti, izotonik ile yüksek miktarda paranın ele geçirildi. Sağlık hizmeti verebilmek için herhangi bir ruhsat alınmadığı belirtilen klinikte tutulan polis tutanağında, kadının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve Türkmen uyruklu kişilerin tedavisini yaparak ilaç verdiğini şifai olarak söylediği kayıtlara geçti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Gözaltına alınan Gulkamar Durdykulyyeva savcılığa verdiği ifadesinde, "Ev ve işyerlerine temizliğe giderim. Maddi durumum iyi değildir. Kalacak yerim olmadığı için polislerin geldiği adreste kalıyordum. Bahar isimli Türkmenistanlı birinin yanında kalıyordum. Oradaki eşyalar Bahar'a aittir. Arama sırasında çıkan ilaçlar Bahar'a aittir. Bahar polislerin geldiğini anlayınca oradan kaçtı. Bahar'ın kimlik bilgilerini bilmiyorum. Bulunan ilaçlar ve eşyalar bana ait değildir" diyerek suçlamayı reddettiği kaydedildi. Şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İddianamede, deliller sonucunda şüphelinin polis tutanağında şifahi olarak kaçak sağlık hizmeti verdiğini söylediği, adreste çok sayıda tıbbi cihaz ve ilaçların ele geçirildiği, şüphelinin savunmalarında bu işyerinin Bahar adlı kişiye ait olduğunu söylese de böyle bir kişinin tespit edilemediği, şüphelinin de bu kişinin açık adres ve iletişim bilgisini veremediği kaydedildi. Bu durumun hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen iddianamede, şüpheli Gulkamar Durdykulyyeva hakkında "Diploması olmadığı hâlde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınma" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Durdykulyyeva önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.