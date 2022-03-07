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Giriş Tarihi: 8.3.2022

Yağ fırsatçılarına geçit yok

Yağ fırsatçılarına geçit yok

Ayçiçeği yağı krizi çıkacak” dedikodusuyla fırsatçılık yapan marketlere göz açtırılmıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Edirne’de polisle birlikte zincir marketleri denetledi. Fahiş fiyat uygulayanlar ile stok yapanlara ceza kesildi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçeği yağının biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu. Dakikalar içinde marketlere akın eden vatandaşlar, yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Edirne'de birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçeği yağları tükendi, raflar boş kaldı. Yaşanan bu durumu zincir marketlerin fırsatçılığa dönüştürdüğünü iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi.



Artan şikayetler üzerine Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerinde market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Marketlerin raflarında 5 litrelik ayçiçeği yağlarının bulunmadığı, sadece 1 ile 2 litrelik ürünlerin bulunduğu belirlendi. Bazı marketlerde de yağlara zam yapıldığı gözlendi. Enez ilçesinde de bazı zincir marketlerin sıvı yağ fiyatlarına zam yapması üzerine kaymakamlık koordinesinde harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Enez Belediyesi zabıta ekipleri eş zamanlı olarak üç zincir markette denetim yaptı. İHA

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Yağ fırsatçılarına geçit yok
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