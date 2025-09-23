Haberler Yaşam Haberleri Yahşihan Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Kırıkkale’de “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 4 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Başkan Yardımcısı O.U, İmar Müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ile iş insanı U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Y.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden S.G.Ç. daha sonra Ankara'da yakalanmıştı. Öte yandan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile bazı şüpheliler tutuklanmıştı.

