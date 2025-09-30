Yahşihan’da üniversite kampüsünde dolmuş kazası: 13 öğrenci yaralandı

Öğle saatleri sıralarında M.B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı kampüs dolmuşu, Veterinerlik Fakültesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araçta bulunan 13 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 8'i Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, 5'i ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre öğrencilerin sağlık durumlarında hayati tehlike bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, dolmuş sürücüsü M.B gerekli işlemler için polis merkezine götürüldüğü bildirildi.