Yahşihan’da üniversite kampüsünde dolmuş kazası: 13 öğrenci yaralandı

Giriş Tarihi: 30.9.2025 14:39 Son Güncelleme: 30.9.2025 14:48

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde üniversite yerleşkesi içinde öğrenci dolmuşunun ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 öğrenci yaralandı.

Öğle saatleri sıralarında M.B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı kampüs dolmuşu, Veterinerlik Fakültesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araçta bulunan 13 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 8'i Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, 5'i ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre öğrencilerin sağlık durumlarında hayati tehlike bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, dolmuş sürücüsü M.B gerekli işlemler için polis merkezine götürüldüğü bildirildi.

