Yaka kartının ipiyle boğmuş

Ordu'da, eşinden 15 gün önce boşanan Sinan Şimşek'in (36), doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada öldürdüğü sevgilisi Eda Evli'yi (22), yaka kartı ipiyle boğduğu ortaya çıktı. Cinayetle ilgili ortaya çıkan ayrıntılara göre, Sinan Şimşek Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'ndeki evinde kendi doğum gününü kutlamak için bir araya geldiği sevgilisi Eda Evli ile aldatma ve kıskançlık meselesi yüzünden tartıştı. Cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, gizlice aldığı Şimşek'in telefonuna yüklediği KADES uygulaması ile polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Kapısı kilitli olan odaya giren polis, Eda Evli'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Evli'nin, yaka kartı ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi.
'KAVGA ETTİK, VURDUM'
Tutuklanan Şimşek'in ifadesinde, "Olay günü Gülyalı ilçesinde bir mekanda doğum günümü kutladık. Birlikte alkol aldık. Saat gece 02.00 sıralarında Soya Sitesi'ndeki evime geldik. Aramızda kıskançlık ve aldatma konusu nedeniyle kavga çıktı. Ben ona vurdum. Ardından yatak odasına geçtik ve yattık. Boğulması ne zaman oldu, bilmiyorum. Hatırlamıyorum" dediği belirtildi.
'KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMADI, VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ'
SABAH'A konuşan Eda'nın annesi Dilek Evli, "Bu katil kendi doğum gününde kızımı öldürdü. Bizi yaktı, ciğerlerimizi yaktı. 6 yıl önce tanıştılar. O katil kızıma evlenme teklif etti. Ama kızım kabul etmedi. Onun yanlış biri olduğunu biliyordu. 6 yıldır kızımın peşini bırakmadı. Uzaklaştırma kararı bile aldırdık. Kızım olay gecesi kız arkadaşına gitmişti. Oradan almış kızımı. Zorla bindirmiş arabaya. Keşke kızımı kurtarabilseydim" dedi.