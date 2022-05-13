Yakalanacağını anlayınca kendisini 10. kattan boşluğa bıraktı

Kayseri'de narkotik polisi, yaptığı teknik ve fiziki takiple bugüne kadar ki en büyük uyuşturucu imalathanesini belirledi. Polisin ikiz kulelerdeki lüks daireye yaptığı baskında yakalanacağını anlayan uyuşturucu taciri kendisini 10. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptığı belirlenen Muhammet Akgül'ü takibe aldı. Günler süren teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet Akgül'ün Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesinde bulunan İkiz Kulelerdeki lüks dairesine operasyon yapıldı.

Akgül'ün kapıyı açmaması üzerine polis daireye çilingir yardımıyla girdi. Bu sırada yakalanacağını anlayan Mehmet Akgül, kendisini 10 kattaki dairesinin balkonundan boşluğa bıraktı. Mehmet Akgül olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Akgül'ün cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TAM DONANIMLI İMALATHANE ÇIKTI

Polisin Mehmet Akgül'ün dairesinde arama yaptığı aramalarda; Uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, uyuşturucu malzemeleri preslemek için pres makinesi, uyuşturucu üretimi için özel olarak yapılmış havalandırma, aydınlatma, nemlendirme, kurutma sistemi için güç makinesi.

Güneş ışınlarından uyuşturucu maddeleri korumak için siyah çadır, üretilen uyuşturucu maddeleri öğütmek için, öğütme makinesi, kullanıma hazır esrar maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan özel gübreli toprak, uyuşturucu üretim için ilk filizlenme ve çimlendirme için sistemi, saksılara özenle ekilmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.