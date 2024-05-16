Yakında sefere çıkamayacağız

İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen grup, "Otobüsçüler burada İBB nerede", "Para yoksa sefer yok" şeklinde sloganlar atarak İBB yönetimi ve başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan avukat Erhan Güneş, İBB tarafından ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli cezalar kesildiğini ve baskı altına alındıklarını belirterek, "İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz.Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır" dedi İBB yönetimi ve başkan İmamoğlu'ndan esnafın isteği olduğuna dikkati çeken Güneş, şöyle devam etti: "Biz İETT Genel Müdürlüğü'yle ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımız da şoförlerimiz de çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4.5 milyar lirayı bulmuştur. Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemelerinin yapılacağını esnafa bildirilmesini talep ediyoruz. " Açıklamanın ardından İBB binası giden temsilciler, yetkililerle görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, bu ay ekstra 400 milyon liralık bir ödeme yapılacağı sözü alındığı belirtildi. Öte yandan, 14 Haziran'da tekrar İBB yetkilileriyle toplantı yapılacağı aktarıldı.