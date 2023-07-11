Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da korkunç kaza! Yakınlarını karşılamak için yola çıkmıştı: Kendisi öldü, torunu yaralandı
Giriş Tarihi: 11.7.2023 19:28 Son Güncelleme: 11.7.2023 19:30

Kastamonu'da korkunç kaza! Yakınlarını karşılamak için yola çıkmıştı: Kendisi öldü, torunu yaralandı

Kastamonu’da Ankara’dan otobüsle gelen yakınlarını karşılamak için torunuyla birlikte yola çıkan İsmail Alaca yönetimindeki otomobil kamyon ile çarpıştı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da korkunç kaza! Yakınlarını karşılamak için yola çıkmıştı: Kendisi öldü, torunu yaralandı

Kaza Kastamonu-Ankara karayolu Kayı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ankara'dan otobüsle gelen yakınlarını karşılamak için torunu ile birlikte İhsangazi ilçesinden yola çıkan İsmail Alaca (72) idaresindeki 37 HE 818 plakalı otomobil Kayı Köyü mevkiinde tali yoldan ana yola çıktığı esnada Küre ilçesinden Ilgaz'a maden taşıyan E.B. idaresindeki kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampolde devrildi.

Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Alaca sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yanında yolcu olarak bulunan torunu Samet Çömenli (15) ise yaralandı.Çömenli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında olay yeri savcısı jandarma ekipleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından İsmail Alaca'nın cansız bedeni Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken kazaya karışan kamyon sürücüsü E.B jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kısa süreliğine araç trafiğine kapanan Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kastamonu'da korkunç kaza! Yakınlarını karşılamak için yola çıkmıştı: Kendisi öldü, torunu yaralandı
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