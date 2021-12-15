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Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:34 Son Güncelleme: 15.12.2021 14:49

Yaklaşık 3 milyon kişi KADES uygulamasını indirdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yaklaşık 3 milyon kişi KADES uygulamasını indirdi

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği KADES projesi, kadına yönelik şiddetin önlemesinde meyvelerini verdi. Diyarbakır’da, yaklaşık son bir yıl içerisinde Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) arayarak destek isteyen 458 kadın erkek şiddetine uğramaktan kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet müdürlükleri üzerinden hayata geçirdiği KADES ile Diyarbakır'da şiddete uğrayan kadınlara destek verildi. Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kente genelinde, ilçeler ile mahallelerde KADES'in amacı ve çalışmaları hakkında kadınlara yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları meyvesini verdi.

Diyarbakır'da, kadın polislerin ağırlıklı olarak çalışmalarda yer alıp bölge kadının bilgilendirmesi geçen yıllara oranla başvuru sayısında da artışa yol açtı. Polisin hazırladığı metinler ve İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen görseller ile KADES'in anlatıldığı broşürler, kadın polisler aracılığıyla yaklaşık 500 bin kişiye ulaştırıldı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli 59'u kadın toplam 127 polisin, kent genelinde hassas olarak takip ettiği KADES'e, yaklaşık bir yıl içeresinde, bin 381 kadın KADES'i arayarak ihbarda bulundu.

İhbarların 923'ünün tekrar veya yanlış basımdan kaynakladığı belirtilirken, 458'in ise yapılan çalışmalar sonucu, gerçek ihbar olduğu kaydedildi. Aralarında kadın polislerin de yer aldığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Ekiplerinin müdahalesiyle ihbarın geldiği adreslere anında ulaşıldı. Polisin kısa sürede müdahalesiyle 458 kadın şiddet görmekten kurtarıldı.

Öte yandan, KADES uygulamasının ülke genelinde 2 milyon 841 bin 439 kişi tarafından indirildiği öğrenildi.

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Yaklaşık 3 milyon kişi KADES uygulamasını indirdi
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